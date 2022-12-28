Фото: Нина Соколова

В Орле изменится адрес регистрации автомобилей. С нового года прием на Карачевском шоссе, 79 осуществляться не будет.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, с 2023 года отделение №1 регистрационной работы будет работать по адресу: город Орел, улица Ростовская, дом №20 «А».

В этом здании будут не только регистрировать автомобили, но и выдавать свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также разрешения и свидетельства по вопросам внесения изменений в конструкцию транспортных средств.