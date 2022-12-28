«Нами проделана большая работа»: орловский регоператор подвел итоги деятельности в 2022 году

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В новый год с современными технологиями

В 2022 году управляющая компания «Зеленая роща» приступила к внедрению автоматической системы управления отходами. На протяжении года система проходила тестирование, наполняясь исходными данными для того, чтобы в 2023 году началось ее полномасштабное использование.

На сегодняшний день в электронную базу загружено почти 19 тысяч мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Благодаря этой технологии, регоператор может в онлайн-режиме отслеживать движение мусоровозов и состояние контейнерных площадок. Перевозчикам переданы телефоны, подключенные к системе ГЛОНАСС, которые позволяют сделать фото до и после приезда мусоровоза на ту или иную площадку.

- Нами проделана большая работа по внедрению автоматической системы управления отходами. В 2023 году мы испытаем ее уже не в тестовом режиме, а на практике. Я надеюсь, что это поможет нам наладить работу всех участников рынка по обращению с твердыми коммунальными отходами и обеспечить своевременный вывоз мусора, - отметил Александр Муромский.

В конечном итоге система позволит регоператору владеть информацией по регулярности вывоза ТКО и оперативно взаимодействовать с перевозчиками для устранения проблем с невывозом мусора.

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Долой свалки

В этом году «Зеленая роща» продолжила работу по устранению несанкционированных свалок. В общей сложности было ликвидировано 15 груд мусора на территориях, не предназначенных для размещения отходов. В прошлом году компания устранила девять несанкционированных свалок, в 2020 - семь.

Параллельно с этим регоператор следил за состоянием контейнерного парка региона. Многие муниципальные образования уже включили в бюджеты следующих лет средства на обустройство новых контейнерных площадок и приведение в порядок существующих.

Для того, чтобы увеличить охват контейнеров, которые приводятся в порядок, “Зеленой рощей” был создан ремонтный цех, который в 2022 году отремонтировал 860 контейнеров. Помимо ремонта в 2023 году планируют купить как минимум 300 контейнеров, для их установки в населенных пунктах, которые пока не имеют услуги по вывозу ТКО.

Шаг к экологии

Еще одной целью регоператора на 2023 год является внедрение системы раздельного сбора мусора. В следующем году перевозчики будут транспортировать отходы отдельным мусоровозом на площадки для раздельного сбора. Сегодня такие площадки есть на территории Орла, Ливен, Мценска и Орловского МО.

Контейнеры для раздельного сбора прежде всего появятся на территории школ, детских садов, больниц и мест общего пользования.

- “В Орловской области пошли по пути разделения отходов на сухие и мокрые. Сухие отходы – это картон, пластик, упаковка, а мокрые – это в основном пищевые отходы. Поэтому сегодня мы видим два типа контейнеров: голубые - для сухих отходов и зеленые - для всех остальных”, - пояснил Александр Муромский.

Директор «Зеленой Рощи» подчеркнул, что в будущем году регоператор займется информированием жителей о важности раздельного сбора мусора. Разъяснительная работа будет вестись как с подрастающим, так и со старшим поколением.