«Чуда не будет». Жильцов дома по улице Тургенева оставили без воды перед праздниками

Фото: Ольга Супонева

Орловцы жалуются на беспричинное отключение воды в доме по улице Тургенева. По утверждению жильцов, воды нет со вчерашнего утра.

Три подъезда дома №4 по улице Тургенева второй день остаются без воды. Об этом "Комсомолке" рассказала наша читательница, проживающая по данному адресу.

От неудобств страдают не только собственники квартир, среди которых есть многодетные семьи, но и расположенные по этому адресу предприятия. По словам нашей читательницы, в управляющей компании Советского района жильцам пообещали в скором времени наладить подачу воды, но после визита специалистов ситуация к лучшему не изменилась: воды как не было, так и нет.

Обращение в администрацию города также не принесло плодов: водопровод не заработал ни с утра, ни в обед.

Сегодня в УК Советского района сообщили, что вода проводится в дом, через местное кафе, и ее не будет, пока там идут ремонтные работы.

- Я дошла до этого заведения, пообщалась с мужчинами, которые проводят там ремонт, один из них представился собственником. Он сказал, что у них вода есть и все работает. Ничего они не переключали, - сообщила жительница дома.

Тревожности ситуации добавляет и стремительное приближение новогодних праздников. Жильцы дома боятся, что не увидят воду в своих кранах до самого Нового года.

Оперативно узнать причину отключения корреспонденту "Комсомолки" не удалось. Наша редакция направила запрос в администрацию Орла. Мы продолжим следить за развитием ситуации.