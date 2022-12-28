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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:32

Орловский храм осчастливил полсотни детей-беженцев

Юным переселенцам вручили сладкие подарки
Ирина КАБАНОВА
Фото: храм иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная города Орла

Фото: храм иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная города Орла

Орловский храм осчастливил полсотни детей-беженцев. Юным переселенцам вручили сладкие подарки.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, накануне настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная города Орла иерей Сергий Шарга побывал в детском санатории «Орловчанка». В настоящее время там проживают более 100 беженцев, которым приход систематически оказывает различную помощь.

Отец Сергий поздравил вынужденных переселенцев с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. Священник подарил наборы конфет 47 детям, а их родителям батюшка вручил тульский пряник.

- Беженцы поблагодарили настоятеля и прихожан Знаменского храма Орла за внимание и добрые дела, - отметили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии,