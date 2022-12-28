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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:18

На капремонт трех поликлиник орловских ЦРБ направят более 200 миллионов рублей

Работы проведут в 2023 году
Ирина КАБАНОВА

На капремонт трех поликлиник орловских ЦРБ направят более 200 миллионов рублей. Работы проведут в 2023 году.

Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Капитальный ремонт проведут в поликлинике Ливенской ЦРБ, поликлинике Колпнянской ЦРБ и поликлинике Мценской ЦРБ. Контракты на выполнение ремонтных работ подписаны в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области». Сумма заключенных договоров превышает 200 миллионов рублей.

Работы будут выполняться в течении следующего года.