Фото: Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле ярмарки выходного дня будут работать 30 и 31 декабря. Закупиться свежими продуктами орловцы смогут с 7:00 до 15:00.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, предприниматели, которые реализуют свою продукцию на ярмарках, предложили сдвинуть график работы в уходящем году. Поэтому в грядущую пятницу и субботу ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» будут работать как на Комсомольской площади, так и на улице Приборостроительной.

- А 1 января у всех будет возможность выспаться и провести время в кругу семьи, - отметили в пресс-службе администрации Орла.