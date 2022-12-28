Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские спасатели освободили машину скорой помощи и КАМАЗ из ледяной ловушки. Автомобили застряли на скользкой дороге и не могли двигаться.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Оба инцидента произошли вчера вечером.

Сначала сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Гвардейскую города Орла, где на дороге застрял автомобиль скорой помощи. Спасатели вытянули машину тягачом.

Через час помощь спасателей понадобилась водителю грузового автомобиля, застрявшего на Залегощенское шоссе в Орле. Там на скользкой дороге КАМАЗ с прицепом не мог двигаться, его заносило на обочину. Спасатели, прибыв на место, оказали помощь, вытянули автомобиль и отбуксировали на дорогу.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 11 раз, из них два выезда на ликвидацию возгораний и девять выездов на различные происшествия и помощь населению.