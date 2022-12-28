Фото: ОГУ имени Тургенева

В Орле появится военный учебный центр. Его создадут на базе ОГУ имени Тургенева.

Соотвествующее распоряжение накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что подобные центры появятся еще при 15 государственных университетах страны. Речь идет об Астраханском государственном университете имени Татищева, Вятском государственном агротехнологическом университете, Дальневосточном государственном аграрном университете, Ижевском государственном техническом университете имени Калашникова, Липецком государственном техническом университете, Мордовском государственном университете имени Огарева, Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого, Чеченском государственном университете имени Кадырова, Ярославском государственном техническом университете и Поволжском государственном технологическом университете, а также Псковском, Сахалинском, Смоленском, Тюменском и Череповецком государственных университетах.

В Орле появится военный учебный центр. Его создадут на базе ОГУ имени Тургенева.