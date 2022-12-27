Фото: Ольга Супонева

Завтра МФЦ на улице Ленина в Орле на час приостановит работу. Это связано с проведением «методического часа».

Об изменениях в графике работы отдела МФЦ по городу Орлу и Орловскому району, расположенном по улице Ленина, дом 1, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Методический час» в отделении проведут 28 декабря с 09:00 до 10:00. В это время государственные и муниципальные услуги можно будет получить в МФЦ Северного района по улице Рощинской, дом 21.

Во время «методического часа» сотрудники пройдут тестирование. Мероприятие направлено на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.