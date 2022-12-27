Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков исполнил новогодние желания четырех детей. Сегодня в областной администрации состоялась благотворительная акция «Елка желаний».

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Подарки детям глава региона вручал вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дмитрий Антонов получил в подарок синтезатор, Григорий Кузин - проектор «звездное небо», Виолетта Балабанова - сертификат в магазин спортивных товаров, а Варвара Рябова - набор художника.

Затем губернатор пригласил юных орловцев на праздничное чаепитие.

- Такая ежегодная встреча дает уникальную возможность подарить радость и исполнение желаний детям, которым это действительно важно. Ведь каждый Новый год мы надеемся на чудо, верим в самое лучшее. Не перестаю восхищаться силой духа юных орловчан, с которыми встретился сегодня. Никакие проблемы со здоровьем не мешают им заниматься любимым делом, жить полноценной и счастливой жизнью. Я рад и благодарен нашему знакомству и общению. Каждый ребенок получил подарок, о котором мечтал. Все желания, оставленные на Елке, будут обязательно исполнены, - отметил Андрей Клычков.