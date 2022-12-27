Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Орловские полицейские поздравили с наступающим праздником детей, приехавших в регион с Донбасса и Украины. Ребята встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также получили сладкие подарки.

В Орловской области началась ежегодная благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники полиции вместе с общественниками отправились в пункт временного размещения к мальчишкам и девчонкам, которые приехали в регион с ЛНР, ДНР и Украины. Любимые всеми герои Дед Мороз и его внучка Снегурочка подготовили для детей новогоднюю интермедию. Ребята читали стихи, пели песни и водили вокруг елки хоровод. Новогодние герои подготовили для них еще один сюрприз – сладкие подарки.

Полицейские также поздравили ребят с наступающими праздниками и, конечно же, напомнили им о правилах безопасного поведения в быту и на улице.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, помимо пунктов временного размещения сотрудники органов внутренних дел вместе с общественниками навестили ребят из ЛДНР и на дому. Дети поучаствовали в анимационной программе с играми, загадками, танцами и стихами. Кроме того, гости передали их родителям продуктовые наборы, а мальчишкам и девчонкам вручили приглашения на новогоднее представление.