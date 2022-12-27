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В Орловской области дело о мошенничестве двух экс-сотрудников ГИБДД направили в суд. Обвинительное заключение утвердил прокурор.

Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном СУ СК. Следствие установило, что с 2019 по 2021 год заместитель начальника областного УГИБДД и заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения, занимая должности доцентов одной из кафедр юридического института, использовали служебное положение и не проводили положенные виды учебных занятий.

Кроме того, они не проверяли и не оценивали знания курсантов, чем самым похитили у вуза в общей сложности более 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), расследование которого завершилось.

Все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы, проведены. Вину свою бывшие полицейские не признали. Обвинительное заключение по делу о мошенничестве утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения.