Фото: Ольга Супонева

В Орловской области увеличат взносы за капремонт. Сумма будет расти до 2044 года.

Постановление об установлении минимального размера взноса на следующий год опубликовано на сайте регионального правительства. Согласно документу, в 2023 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов составит 10,35 рубля за 1 квадратный метр. Отметим, что в 2022 году минимальный взнос составлял 9,49 рублей.

Из прогнозного плана изменения размера взноса на капремонт следует, что сумма будет расти как минимум до 2044 года. В 2024 году минимальный взнос составит 11,43 рублей за квадратный метр, в 2025 — 11,89 рублей, в 2026 — 12,36 рублей, а в 2044 году — 25,04 рубля.