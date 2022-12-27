На комплексное развитие сельских территорий Орловщины потратили свыше 600 миллионов рублей. В орловских глубинках начали строительство инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, на реализацию программы по развитию сел в этом году было предусмотрено 642 миллиона рублей. По одной из программ на сельских территориях начали строить газовые и водопроводные сети, а также приводить в порядок дороги. Данный проект должны реализовать до 2024 года, а его стоимость составила 212 миллионов рублей.

При реализации еще пяти проектов, в Свердловском, Кромском и Новодеревеньковском районах появились площадки для мусорных контейнеров. На улучшение жилищных условий жителей сельской местности выделили полтора миллиона рублей. Социальные выплаты на эти цели получили жители Свердловского и Покровского районов.

На содействие занятости было выделено 603 тысячи рублей. Так, четыре орловца прошли курсы по повышению квалификации и 12 жителей региона – практическую подготовку у сельскохозяйственных производителей. Оставшиеся средства направили на развитие транспортной инфраструктуры.