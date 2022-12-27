Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на Комсомольской легковушка сбила молодую девушку. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло вечером 26 декабря. 24-летний водитель автомобиля Лада Калина ехал по улице Комсомольской в направлении улицы Н.Неман и на регулируемом перекрестке сбил 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Ее госпитализировали.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения.