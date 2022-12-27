Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Орловская область передала почти четыре тонны гуманитарного груза участвующим в СВО артиллеристам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, для бойцов закупили печи-буржуйки, спальные мешки, подсумки для гранат, раций, под магазины АК, газовые горелки, генератор, обогреватели, теплые носки, стельки, утепленные перчатки, термобелье, «расходники» для техники, строительные материалы.

Вместе с тем в посылку вошли лекарства, медикаменты и продукты питания: рыбные консервы, чай, кофе, сахар, макароны, шоколад, сгущенка, тушенка, консервация домашняя, сало, варенье, кондитерские изделия, продукты быстрого приготовления, вода и многое другое.

- Орловщина – духовно богатый регион, здесь помогают очень многие. Для военнослужащих собранные посылки – это не просто поддержка, это связь с родной землей, и, конечно, наша благодарность, которая укрепляет моральный дух военнослужащих. Мы верим в мужество и отвагу наших ребят, они – главная гордость своих родных, земляков и всей страны. Они сражаются за мир, и наш долг – помогать им во всем, - написал губернатор.