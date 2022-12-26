Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В новогоднюю ночь по Орлу будут курсировать 28 автобусов. На общественном транспорте можно будет уехать до трех часов ночи.

О том, как поедут автобусы по областному центру в последнюю ночь уходящего года, рассказали в Управлении жилищно-коммунального хозяйства.

Так, по городским маршрутам во всех направлениях будет курсировать 28 автобусов. Уехать на общественном транспорте с площади Ленина и новогодней ярмарки жители и гости региона смогут до 3.00 1 января.

Уже в новом 2023 году, утром 1 января, ездить общественный транспорт начнет в обычном режиме. На линию он выйдет с 6.00.По плану в этот день по своим маршрутам поедет больше сотни автобусов, десять троллейбусов и четыре трамвая.