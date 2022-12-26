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С орловских должников взыскали почти три миллиарда рублей. Практически за год приставы прекратили более 300 тысяч исполнительных производств.

За 11 месяцев этого года судебные приставы взыскали с должников более 2,830 миллиардов рублей. За этот период были окончены свыше 306 тысяч исполнительных производств, что на 23 тысячи превысило показатель прошлого года. В основном с должников взыскивали алименты и заработную плату.

- По исполнительным документам судебные приставы применяли все предусмотренные законом меры. Это наложение ареста на имущество и расчетные счета, принадлежащие должникам, ограничение граждан в специальном праве на управление транспортным средством, привлечение к административной и уголовной ответственности, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Так, в пользу физических лиц приставы взыскали 575 миллионов рублей, в пользу юридических лиц – 610 миллионов рублей, а в доход консолидированного бюджета пошло 648 миллионов рублей.