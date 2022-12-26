Фото: Орловский театр кукол

Различные культурные мероприятия ожидают юных орловцев на новогодних праздниках. Для них подготовили спектакли, интермедии, конкурсы, утренники мастер-классы и многое другое.

По информации областного правительства, новогодние спектакли и интермедии пройдут в четырех театрах Орла. В их основу лягут русские народные сказки и классика отечественной литературы. Помимо представлений, для юных посетителей приготовили и другие развлечения. В Орловском академическом театре имени Тургенева проходит традиционный конкурс новогодних игрушек «Рождественская звезда». А в мастерской Деда Мороза Орловского театра кукол ребята смогут смастерить с артистами новогодние поделки. Еще новогодние представления пройдут в филармонии и концертном зале областного центра народного творчества.

Утренники, тематические выставки, мастер-классы, квесты и конкурсы ждут мальчишек и девчонок в орловских музеях, а в библиотеках – литературные путешествия и творческие занятия.

Кроме того, на каникулах взрослые и дети могут отправиться в музей- заповедник Тургенева на традиционный марафон «Волшебная зима в Спасском-Лутовиново», посетить праздник Рождества Христова в Духовно- православном центре «Вятский Посад», сходить на экскурсии по Злынскому конезаводу, отправиться в резиденцию Деда Мороза в парк-отель «Мечта» или пройти по туристическому маршруту «В гости к зубрам» в Национальном парке «Орловское полесье».