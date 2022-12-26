Фото: схема с изменениями движения

В Орле до 1 февраля ограничат движение в центре города. На время действия ограничений будет работать эвакуатор.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 27 декабря до 1 февраля 2023 года будут действовать ограничения движения по улице Пролетарская гора и в районе площади Ленина.

В районе домов №1, №5, №11 и №28 по улице Пролетарская гора, в районе Детского парка, напротив гостиницы «Русь» и у Главпочтамта появятся новые знаки запрета стоянки. Ограничения будут дублироваться бетонными блоками.

Кроме того, на время ограничений будет полностью закрыт проезд будет возле Правительства Орловской области со стороны площади Ленина, а в районе дома №7 по улице Пролетарская гора, у Орловской шахматно-шашечной школы.

С подробной схемой с изменениями движения можно ознакомиться по ссылке.