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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:15

В Орловской области не планируется массовых гуляний в новогоднюю ночь

Запускать фейерверки также не будут
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области не планируется массовых гуляний в новогоднюю ночь.

Об этом на аппаратном совещании в региональной администрации сообщила начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева.

По словам чиновницы, традиционных массовых гуляний в новогоднюю ночь на центральных площадях городов и районных центров области, а также салюта не планируется.

Тематические мероприятия пройдут во всех учреждениях культуры региона, а также в домах культуры и клубах, библиотеках и музеях.

В праздничные дни также запланированы выездные мероприятия учреждений культуры в пункты временного размещения граждан с концертами, спектаклями, интерактивными программами для детей. Особое внимание уделят приглашению на новогодние мероприятия детей из семей военнослужащих и мобилизованных, а также детей из семей, прибывших в Орловскую область из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.