На развитие транспортной инфраструктуры орловских сел направили более полумиллиарда рублей

Фото: Нина Соколова

На развитие транспортной инфраструктуры орловских сел направили более 500 миллионов рублей. На эти деньги построили и реконструировали пять дорог регионального значения.

Средства для транспортной инфраструктуры сел выделили в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области». Об этом сообщил руководитель Департамента сельского хозяйства Александр Шалимов на аппаратном совещании с главой региона. Так, в этом году за 564,5 миллиона рублей отремонтировали пять дорог регионального значения.

В области провели реконструкцию трех автодорог: Хомутово – Ефремов – Кологривово в Новодеревеньковском районе, «Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Кромского района и «Сосково - Мураевка – Должонки» со строительством обходанаселенногог пункта Должонки.

Также построили автодорогу «М-2 «Крым» - Федотово – Себякино» - деревня Пушкарная в Кромском районе протяженностью более двух километров и объект «Автомобильная дорога в деревне Голубица Шаховского сельского поселения Кромского района» протяженностью полтора километра.