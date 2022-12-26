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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:07

В Орловской области возбуждено уголовное дело из-за холода в домах и медучреждении поселка Зареченский

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки
Ирина КАБАНОВА
Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего обеспечения подачи теплоснабжения в жилых домах и фельдшерском пункте БУЗ ОО «Плещеевская ЦРБ» в поселке Зареченский. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Ведомство проверило жалобы жителей домов 13, 22 и 24 по улице Центральная поселка Зареченский на отсутствие тепла в их домах и холод в местном фельдшерском пункте.

- Проведенная проверка с выходом на место прокурора региона показала, что в нарушение установленных норм коммунальная услуга по отоплению жилых помещений и помещений ФАПа надлежащим образом не оказывается, в сильные морозы граждане вынуждены пользоваться дополнительными отопительными приборами, - рассказали в ведомстве.

Во время проверки батареи в квартирах орловцев были чуть теплые, а температурный режим в помещениях медучреждения не соответствует установленным нормам на протяжении длительного времени.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.