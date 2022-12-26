Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орле на скользкой трассе перевернулся автомобиль скорой помощи. ДТП произошло вечером 25 декабря в районе ТРЦ РИО.

По информации департамента здравоохранения Орловской области, автомобиль скорой помощи на скользкой дороге занесло на полосу встречного движения. Уходя от столкновения, водитель вывернул руль в сторону обочины, из-за чего автомобиль наехал на бордюр и перевернулся.

- Сотрудники бригады не пострадали, медицинское оборудование исправно, - уточнили в региональном депздраве.