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Андрей Клычков назначил на пост заместителя губернатора Орловской области Александра Бирюкова. О кадровых изменениях в правительстве Орловщины глава региона сообщил 26 декабря на заседании в областной администрации.

Так, 45-летний сын заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова - Александр Бирюков назначен на должность заместителя губернатора Орловской области - руководителя Представительства Орловской области при Правительстве РФ.

Кресло вице-губернатора стало свободным в ноябре после ухода с этой должности Антона Старосельского. Ранее Александр Бирюков возглавлял департамент в Минстрое РФ. Примечательно, что отец новоиспеченного заместителя главы области имеет членство в Коллегии Минстроя России.

Помимо этого, Андрей Клычков назначил на должность первого заместителя губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области Владимира Ивановского.

Екатерина Данилевская была назначена на должность руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления администрации губернатора и правительства Орловской области.