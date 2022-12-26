Фото: информационно-аналитический отдел орловской митрополии

В орловском храме начали производить окопные свечи для бойцов СВО. Первую партию блиндажных свечей доставят на передовую в ближайшее время.

Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Площадкой, где православные волонтеры начали делать блиндажные свечи для российских участников СВО, стал храм Иверской иконы Божией Матери города Орла.

Окопные свечи волонтеры делают из жестяных банок, гофрокартона и огарков от церковных свечей. Гореть такая самодельная свеча может до восьми часов. За время горения свеча может не только стать источником света, но и помочь согреться, высушить вещи и приготовить еду в полевых условиях.

Идея производства окопных свечей принадлежит настоятелю Иверского храма Орла протоиерею Василию Иванову.

- Присоединиться к изготовлению свечей для российских солдат может каждый. Православные волонтеры собираются в Иверском храме по будням в 18:30, - отметили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.