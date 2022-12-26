Фото: Нина Соколова

В Орловской области двое мужчин и женщина увезли металл с чужого участка на телеге. Краденые сетку, флягу и сковороду они сдали в пункт приема.

Металлические изделия трое жителей Колпнянского района стащили с чужого подворья, когда хозяйка отсутствовала дома. 51-летний и 36-летний мужчины сняли сетку, ограждавшую территорию, забрали флягу, сковороду и другой металл с участка. Все это они погрузили на телегу, запряженную лошадью.

Пока мужчины орудовали во дворе чужого дома, за животным присматривала их 46-летняя подельница. Также женщина следила, чтобы никто посторонний не увидел происходящего. Все, что они украли, отвезли в пункт приема металла.

- В отношении данных лиц следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.