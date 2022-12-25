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В Орловской области 80% обращений за госуслугами переведут в МФЦ. Это сделано для упрощения порядка подачи документов, а также экономии времени ожидания и получения услуг.

Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", перевод очных обращений планируют завершить к 2024 году. Благодаря нововведению

орловцам не нужно будет посещать различные ведомства за получением государственных услуг, достаточно будет обратиться в МФЦ очно или онлайн.

"МФЦ станет единым фронт-офисом взаимодействия гражданина и государства", - сказано в сообщении телеграм-канала.