В Орловской области обнаружили земли, загрязненные отходами животноводства. Собственники этих территорий получили предостережения от Россельхознадзора.

Мониторинг по соблюдению требований земельного законодательства при обращении с отходами животноводства и птицеводства провели специалисты Россельхознадзора. За октябрь и ноябрь этого года было обследовано 320 земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также территории вокруг 157 производственных площадок. Без нарушений не обошлось.

По информации пресс-службы ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, по результатам выездных мероприятий установлено 13 фактов размещения на сельхозземлях шланговой системы для внесения отходов животноводства, а также шесть фактов загрязнения земель отходами животноводства на площади 12,8 гектаров.

В адрес собственников и арендаторов земельных участков поступило более сотни соответствующих предостережений.