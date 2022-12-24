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НовостиОбщество24 декабря 2022 8:58

Два населенных пункта Орловской области благоустроят за 170 миллионов рублей

Речь идет о городе Ливны и поселке Змиевка
Ирина КАБАНОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Два населенных пункта Орловской области благоустроят за 170 миллионов рублей. Речь идет о городе Ливны и поселке Змиевка.

Об этом 23 декабря в ходе прямого эфира сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам главы региона, город Ливны и поселок Змиевка стали победителями конкурс Минстроя по благоустройству малых городов и исторических поселений. По итогам конкурса Ливны получат 90 миллионов рублей, а Змиевка — 80,8 миллионов рублей.

Средства направят на реализацию проектов, которые выбрали местные жители. Работы по благоустройству начнутся в 2023 году.