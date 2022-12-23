Двум орловцам, нашедшим газовый пистолет и ружье в гаражах, заплатят деньги. За сдачу незарегистрированного оружия они получать пять и восемь тысяч рублей.

В территориальное Управление Росгвардии незарегистрированное оружие принесли два 45-летних жителя областного центра. Один из них нашел газовый пистолет с патронами, когда убирался в отцовском гараже на улице Космонавтов. Другой мужчина обнаружил охотничье ружье в гаражном кооперативе «Октябрьский». Предположительно, это оружие принадлежало их близким родственникам, а после их смерти осталось лежать в гаражах целых десять лет.

За каждую сданную единицу оружия орловцам полагается вознаграждение. Так, за газовый пистолет выплатят пять тысяч рублей, а за ружье – восемь.

- В течение этого года орловцы передали росгвардейцам более 40 единиц незарегистрированного оружия. Общая сумма денежного вознаграждения, выплаченного орловцам, составляет свыше двухсот тысяч рублей, - отметили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.