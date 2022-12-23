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В Орловской области два сторожа получили положенные деньги за переработку после вмешательства прокуратуры. Предприятие задолжало им более 700 тысяч рублей.

Соблюдение трудового законодательства в организации «Авангард-Агро-Орел» проверила прокуратура Свердловского района. Выяснилось, что на предприятии с марта 2020 года по декабрь 2021 года работали два сторожа. Зарплату им выплачивали без учета времени переработки. Так, в общей сложности перед работниками у организации образовался долг, который превысил 700 тысяч рублей.

- В целях защиты прав граждан прокурор обратился в суд о взыскании с работодателя положенных гражданам средств. Судом требования прокурора удовлетворены, - отметили в прокуратуре Орловской области.

Восстановление трудовых прав орловцев находится на прокурорском контроле.