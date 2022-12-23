Орловский храм передал посылку мотострелковой дивизии, участвующей в СВО

Фото: из архива Орловской митрополии

Прихожане Свято-Троицкого храма города Орла сформировали посылку для мотострелковой дивизии, которая находится в зоне СВО. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Бойцам передали два беспилотных летательных аппарата и все необходимое для их работы, медицинские средства для оказания первой помощи, консервы, чай, мед и сладкие подарки к предстоящим праздникам. По словам настоятеля прихода протоиерея Андрея Михалева, все эти вещи собирали под заказ.

Военнослужащие поблагодарили прихожан Троицкого храма за оказанную помощь. Отдельные слова благодарности бойцы выразили детям.

- Хотим высказать слова благодарности всем детям, которые нам присылают свои письма и пожелания. Очень приятно, они греют нам душу, - поделились военнослужащие.