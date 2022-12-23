В Орле проходит турнир по боксу памяти тренера Юрия Щербакова. Участие в соревнованиях принимают 250 спортсменов из разных регионов ЦФО.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, старт турниру был дан 22 декабря. Финал соревнований состоится 24 декабря в 11 часов в спортивном зале Училища олимпийского резерва, расположенном по улице Октябрьской, 65.

- Все победы будут посвящены ушедшему тренеру Юрию Яковлевичу Щербакову, который 25 лет всю жизнь посвятил боксу. Он подготовил 1 мастера спорта, 11 кандидатов в мастера, 49 перворазрядников.

Ученики Щербакова неоднократно становились победителями национальных первенств, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.