Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на ярмарках выходного дня продолжат собирать помощь для бойцов СВО. Палатки "Своих не бросаем" будут работать 24 и 25 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Передать военнослужащим посылку орловцы смогут с 9.00 до 14.00. В субботу гуманитарную помощь будут собирать на Комсомольской площади, а в воскресенье – на улице Приборостроительной.

В пункт сбора орловцы могут принести предметы личной гигиены, медикаменты, стельки, батарейки, носки, нижнее белье, термобелье, влажные салфетки, сигареты, мыло и продукты питания: тушенка, рыбные консервы, конфеты, сгущенка, сахар, шоколад, чай, кофе и другие продукты с длительным сроком хранения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что за пять недель работы пунктов приема гуманитарной помощи на ярмарках выходного дня удалось собрать 112 тысяч 550 рублей. Помимо денег орловцы передавали бойцам килограммы меда, картошки сала, десятки пар теплых носков, обувь, одежду, предметы гигиены и письма с добрыми пожеланиями.