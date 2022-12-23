Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 8:03

Прихожане орловского храма сделали карманные молитвословы для бойцов СВО

Небольшие сборники молитв удобно использовать в полевых условиях
Ирина КАБАНОВА
Фото: храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Орла

Фото: храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Орла

Прихожане орловского храма сделали карманные молитвословы для бойцов СВО. Небольшие сборники молитв удобно использовать в полевых условиях.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, в рамках помощи российским участникам СВО прихожане храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Орла Игорь и Надежда составили и изготовили для бойцов краткие и удобные молитвословы.

Также прихожане заказали для военнослужащих шевроны с изображением Спаса Нерукотворного. Перед его образом бойцы смогут совершать молитвенное правило. Шевроны освятил настоятель прихода иерей Артемий Торопов.