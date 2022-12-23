Орловским неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 4,8 процента

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В Орловской области с 1 января 2023 года проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров. Размер выплат увеличится на 4,8 %, к уже произведенной в июне этого года 10%-ной индексации. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

В регионе пенсии в проиндексированном размере получат более 161 тысячи пенсионеров. Первые выплаты начнут приходить получателям уже в конце декабря 2022 года.

Уточняется, что пенсии проиндексируют автоматически. Гражданам не нужно обращаться с дополнительными заявлениями в Пенсионный фонд. Пенсии будут доставляться всем пенсионерам через почтовые отделения и банки.