В Орловской области горел битумовоз

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области загорелся битумовоз. О возгорании рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вечером 22 декабря на улице Привокзальной в поселке Долгое в автомобиле "КАМАЗ" с бочкой перегрелся битум. Пожарные с помощью воды охлаждали емкость, а с помощью пены – битум, чтобы предотвратить пожар.

В результате пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали девять раз, из них пять выездов на ликвидацию возгораний и четыре выезда на помощь населению.