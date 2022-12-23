В Орле на площади Ленина появится новогодний очаг. Он будет дарить свое тепло ежедневно до 15 января.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Огонь в очаге загорится уже сегодня.Вокруг чаши с пламенем расположатся большие пни, на которых можно будет удобно устроится и погреться в морозный день.

Вместе с тем в Орле готовится к открытию новогодняя ярмарка. Павильоны с сувенирами и украшениями начнут работу уже сегодня вечером.

У участников ярмарки орловцы смогут приобрести свечи из воска, мыло, органическую косметику, чай, вязаные игрушки, сувениры из дерева и глины, текстильные и вязаные изделия, елочные игрушки в различных техниках, декоративные тарелки с ручной росписью, сувениры из кожи и текстильного папье-маше, из стекла, изделия в технике «канзаши», «декупаж», «орловский спис», статуэтки, значки, бижутерию, светильники и многое другое.