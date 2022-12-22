Фото: Нина Соколова

Трое жителей Орловской области, желая заработать на инвестициях, лишились почти двух миллионов рублей. Подзаработать орловцам предложили мошенники.

Аферисты активировались в социальных сетях, обещая прибыль с инвестиций. Так, объявления о таких заработках увидели 46-летний житель Мценского района и 45-летний житель Глазуновского района. За полтора месяца амчанин перевел мошенникам 784 тысячи рублей на разные счета.

Другому орловцу номера счетов приходили в мессенджере, которые отправляла якобы консультант. На них мужчина отправил все свои сбережения, а также деньги, которые одолжил у знакомых и взял в кредит. Так аферисты заполучили миллион рублей. Еще аналогичная ситуация произошла с пенсионеркой из Орла, которая также хотела заработать на инвестициях.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие данных преступлений и установление лиц, к ним причастных.