Фото: Ольга Супонева

В Орле обнаружили нелегальные елочные базары. Рейды по выявлению нарушителей проходят во всех районах города.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня сотрудники отдела административно-технического контроля выявили три нелегальных елочных базара в Северном районе. По одному случаю составлен протокол об административном правонарушении.

За незаконную рубку можно получить штраф для граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических – от 200 до 300 тысяч рублей. А при рубке деревьев крупными партиями административное правонарушение может перерасти в уголовное дело.

В мэрии Орла напомнили адреса легальных елочных базаров:

- Комсомольская площадь, в районе дома №77;

- улица Пушкина в районе дома №20;

- переулок Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);

- улица Комсомольская, в районе дома №356;

- улица Комсомольская, в районе дома №384;

- улица Блынского, в районе дома №2;

- улица Саханская, в районе дома №2;

- улица 8 Марта, в районе дома № 19;

- улица Комсомольская, (напротив) в районе дома № 78б;

- улица Комсомольская, в районе дома №242;

- улица Октябрьская, в районе дома №120;

площадь имени Жукова.