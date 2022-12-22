Фото: Ольга Супонева
В Орле обнаружили нелегальные елочные базары. Рейды по выявлению нарушителей проходят во всех районах города.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня сотрудники отдела административно-технического контроля выявили три нелегальных елочных базара в Северном районе. По одному случаю составлен протокол об административном правонарушении.
За незаконную рубку можно получить штраф для граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических – от 200 до 300 тысяч рублей. А при рубке деревьев крупными партиями административное правонарушение может перерасти в уголовное дело.
В мэрии Орла напомнили адреса легальных елочных базаров:
- Комсомольская площадь, в районе дома №77;
- улица Пушкина в районе дома №20;
- переулок Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
- улица Комсомольская, в районе дома №356;
- улица Комсомольская, в районе дома №384;
- улица Блынского, в районе дома №2;
- улица Саханская, в районе дома №2;
- улица 8 Марта, в районе дома № 19;
- улица Комсомольская, (напротив) в районе дома № 78б;
- улица Комсомольская, в районе дома №242;
- улица Октябрьская, в районе дома №120;
площадь имени Жукова.