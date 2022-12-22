Фото: пресс-служба администрации Орла

На Красном мосту в Орле продолжают демонтировать старые балки. Ремонтные работы ведутся круглосуточно.

Работы по восстановлению Красного моста продолжаются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас идет демонтаж старых балок. Две секции из восьми уже сняты.

По информации областного правительства, переправу продолжают расширять на сходах в Заводской и Железнодорожный районы. Процесс ремонта ведется поэтапно. Сперва собираются подмостки и монтируется опалубка для будущей проезжей части и тротуаров, далее армируются плиты для последующего монтажа консолей.

Кроме того, на левом берегу забетонировали три участка монолитной плиты, а на правом – два. Круглосуточно на объекте трудятся 140 сотрудников, а также работает 13 единиц техники.