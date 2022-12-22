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В Орловской области запретили запускать новогодние фейерверки. Решение было принято на заседании регионального Оперативного штаба.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что запрет на запуск фейерверков распространяется на мероприятия, организуемые органами государственной власти и местного самоуправления.

Что касается физических и юридических лиц, им не запрещено, но рекомендовано также воздержаться от запусков фейерверков и салютов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Орловской области не планируют чрезмерные празднования на Новый год. Праздники организуют за счет внебюджетных средств

Также отметим, что Орел присоединился к акции «Елка желаний». В ее рамках 1 500 детей из областной столицы получат подарки на Новый год. Одним из Дедов Морозов станет и мэр города Орла Юрий Парахин. Он наденет праздничный костюм и бороду.