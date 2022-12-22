Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 13:06

Орловским перевозчикам возместят более 16 миллионов рублей за предоставление льготы в 2023 году

Бесплатные 50 поездок в месяц предоставят семьям участников СВО и в следующем году
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Орловским перевозчикам возместят более 16 миллионов рублей за предоставление льготы в 2023 году. Бесплатные 50 поездок в месяц предоставят семьям участников СВО и в следующем году.

По подсчетам аналитиков совокупность доходов, недополученных перевозчиками на 2023 год, включая убыток от льгот других категорий граждан составит порядка 16,4 миллионов рублей. Именно такую сумму возмещения огласили на прошедшем заседании Орловского городского Совета народных депутатов.

Отмечается, что мера поддержки вступит в силу 1 января и будет действовать на протяжении всего следующего года.

Ранее орловские депутаты уже поддержали инициативу о продлении льготы на проезд в общественном транспорте на весь 2023 год для семей военнослужащих, участвующих в СВО.