Фото: Ольга Супонева

Орловским перевозчикам возместят более 16 миллионов рублей за предоставление льготы в 2023 году. Бесплатные 50 поездок в месяц предоставят семьям участников СВО и в следующем году.

По подсчетам аналитиков совокупность доходов, недополученных перевозчиками на 2023 год, включая убыток от льгот других категорий граждан составит порядка 16,4 миллионов рублей. Именно такую сумму возмещения огласили на прошедшем заседании Орловского городского Совета народных депутатов.

Отмечается, что мера поддержки вступит в силу 1 января и будет действовать на протяжении всего следующего года.

Ранее орловские депутаты уже поддержали инициативу о продлении льготы на проезд в общественном транспорте на весь 2023 год для семей военнослужащих, участвующих в СВО.