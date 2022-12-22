Фото: Нина Соколова

За год в Орловской области мальчиков родилось больше, чем девочек. Также в регионе на свет появилось 54 двойни.

За 11 месяцев текущего года структурные подразделения областного Управления ЗАГС составили 4633 записи актов о рождении. Так, на Орловщине за этот период на свет появилось 2422 мальчика и 2211 девочек. Помимо того, в регионе зарегистрировали 54 двойни и одну тройню.

В Управлении ЗАГС по Орловской области назвали самые популярные имена, которые дали новорожденным. Среди мальчиков такими стали Иван, Артем, Мирон, Михаил и Мирослав. Девочек родители чаще всего называли София, Анна, Мария, Мирослава, Алиса.

Среди орловских малышей реже всего встречались такие имена, как Анатолий, Виктор, Алексей, Татьяна, Галина, Ольга, Светлана и Надежда.