Обвиняемому в убийстве Вики Гнедовой Шавкату Шаяхмедову грозит пожизненный срок

Фото: Алексей Булатов

Обвиняемому в убийстве орловчанки Вики Гнедовой грозит пожизненный срок. В Орле продолжается судебный процесс по делу Шавката Шаяхмедова.

За совершенные преступления ему грозит пожизненный срок. В Орле продолжается судебный процесс по делу Шаяхмедова, обвиняемого в убийствах детей. За совершенные преступления ему грозит пожизненный срок.

Житель Залегощенского района Шавкат Шаяхмедов обвиняется в совершении особо тяжких преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Резонансное дело рассматривает Орловский областной суд. Следствие установило, что за 20 лет, начиная с 2000 года, он совершил четыре убийства. Среди жертв маньяка оказалось трое детей, включая школьницу Вику Гнедову, пропавшую в прошлом году. Убивал Шаяхмедов для того, чтобы скрыть совершенные им изнасилования. Сейчас разбирательство по уголовному делу завершено. Заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный попросил суд признать подсудимого виновным. Сам же обвиняемый во всем сознался.

- С учетом всех обстоятельств дела и наступивших последствий обвинение полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и пресечения совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты при назначении подсудимому наказания в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, - сообщили в прокуратуре Орловской области.

Теперь суду предстоит вынести приговор.