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В Орловской области зимние каникулы начнутся с 26 декабря. Школьники уйдут отдыхать раньше из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Предложение Роспотребнадзора о досрочном начале каникул поддержал губернатор Андрей Клычков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Департаменту образования Орловской области и главам муниципальных образований дано поручение принять необходимые нормативные документы о переносе даты начала зимних каникул. Каникулы продлятся до 8 января включительно.

Напомним, в Орловской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Всего зарегистрировано 11 833 случая острых респираторных инфекций. По сравнению с прошлой неделей в регионе отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 11,6%.