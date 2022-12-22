В Орле десятки домов остались без отопления и горячей воды

Фото: Ольга Супонева

В Орле десятки домов до вечера остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 10.00 до 17.00 в связи с ремонтом теплотрассы будет отключено отопление потребителей по улице Комсомольской, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 400, 402, 404, 406, а также улице Планерной, 39, 43, 45, 47, 49, 51.

Также с 9.00 до 16.00 в связи с чисткой бойлера будет отключено горячее водоснабжение потребителей по: улице Комсомольской, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 332, 334, 338.