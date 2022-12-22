В Орле по решению суда аннулировали два удостоверения о прохождении профессионального обучения. Документы оказались фиктивными.

Нарушения при расходовании бюджетных средств выявила прокуратура Советского района. Центр занятости населения Колпнянского района заключил контракты по организации дополнительного профобучения с орловским отделением организации «Российский красный крест». Двум жителям региона выдали удостоверения о прохождении профессиональной подготовки.

- Было установлено, что фактически данные граждане обучение не проходили, необходимые экзамены не сдавали. Принимая это во внимание, прокурором в суд направлены исковые заявления о признании выданных им удостоверений об освоении программы профессионального обучения недействительными, - сообщили в прокуратуре Орловской области.

Советский районный суд требования ведомства удовлетворил.