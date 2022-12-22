В Орле ребенка-инвалида обеспечили положенным жильем после прокурорской проверки. Квартиру ему должны были предоставить вне очереди.

Об этом сообщила прокуратура Орловской области. В ведомство обратилась мать ребенка-инвалида. Еще в апреле прошлого года в силу вступило решение Советского районного суда, которое обязало городскую администрацию обеспечить сына орловчанки благоустроенным жильем внеочередном порядке.

Правда, это решение не исполнялось длительное время. В этот период женщина с ребенком, страдающим тяжелым заболеванием, ютилась в одной квартире еще с четырьмя родственниками.

Дело сдвинулось с мертвой точки после вмешательства прокуратуры. По фактам нарушений прокуратура внесла представление мэру Орла. Права ребенка восстановили. Мама мальчика получила ключи от благоустроенной квартиры.